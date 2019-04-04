Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 апреля – Владимир Путин всегда отличался странными и абсурдными решениями, но в этот раз он превзошел самого себя. Всему миру стоит бояться, ведь в российской армии теперь будут армейцы-шаманы и другие персонажи. С рынка РФ постепенно исчезают иномарки. "Вести Кремля" выяснили, что в этом есть путинский след.
Также в выпуске:
Обнищание в России.
Источник: 24 канал
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