Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 апреля – Владимир Путин всегда отличался странными и абсурдными решениями, но в этот раз он превзошел самого себя. Всему миру стоит бояться, ведь в российской армии теперь будут армейцы-шаманы и другие персонажи. С рынка РФ постепенно исчезают иномарки. "Вести Кремля" выяснили, что в этом есть путинский след.

Также в выпуске: Обнищание в России.

Источник: 24 канал