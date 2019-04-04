Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 квітня – Володимир Путін завжди вирізнявся дивними та абсурдними рішеннями, але цього разу він перевершив самого себе. Всьому світу варто боятися, адже у російській армії тепер будуть армійці-шамани та інші персонажі. З ринку РФ поступово зникають іномарки. "Вєсті Кремля" з'ясували, що у цьому є путінський слід.
Також у випуску:
Зубожіння у Росії.
Джерело: 24 канал
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