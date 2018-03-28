Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги "России-матушки"
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28.03 – семье каждого погибшего власти выплатят 17,5 тысяч долларов. Итого сумма составит в 26 раз меньше, чем Роскосмос заплатит за один рисунок. В России так повелось, что во всех бедах виноваты не сами русские, а какие-то враждебные посторонние силы.
Также в выпуске:
Заявление Панфиловой о батальонах.
Россия готовится к чемпионату мира.
Источник: 24 Канал
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