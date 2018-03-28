Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги "Расії-матушки"

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.03 – родині кожного загиблого влада виплатить 17,5 тисяч доларів. Разом сума складе в 26 разів менше, ніж Роскосмос заплатить за один малюнок. В Росії так повелося, що у всіх бідах винні не самі росіяни, а якісь ворожі сторонні сили.

Також у випуску: Заява Панфілової про батальйони. Росія готується до чемпіонату світу.