Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги "Расії-матушки"
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.03 – родині кожного загиблого влада виплатить 17,5 тисяч доларів. Разом сума складе в 26 разів менше, ніж Роскосмос заплатить за один малюнок. В Росії так повелося, що у всіх бідах винні не самі росіяни, а якісь ворожі сторонні сили.
Також у випуску:
Заява Панфілової про батальйони.
Росія готується до чемпіонату світу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі