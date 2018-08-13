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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа

Вести Кремля 131 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13.08 – любовь Путина к щукам известна давно. А после развода в 2013 году о личной жизни ВВП ходят одни легенды. Но после того, что Путин вытворял с щукой на рыбалке, все сомнения отпадают – она принесла Путину потомство. Министр обороны Шойгу хочет напугать всех. Не только советских и даже не только детей.

Также в выпуске:

Пенсионную реформу в России можно пережить на спортивных площадках.

Футбольных фанатов "Ростсельмаша" категорически отказались бесплатно пускать на стадион.

 

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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