Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13.08 – любовь Путина к щукам известна давно. А после развода в 2013 году о личной жизни ВВП ходят одни легенды. Но после того, что Путин вытворял с щукой на рыбалке, все сомнения отпадают – она принесла Путину потомство. Министр обороны Шойгу хочет напугать всех. Не только советских и даже не только детей.
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Источник: 24 канал
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