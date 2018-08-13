Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.08 – любов Путіна до щук відома здавна. А після розлучення у 2013 про особисте життя ВВП ходять одні легенди. Але після того, що Путін витворяв зі щукою на рибалці, всі сумніви відпадають – вона принесла Путіну потомство. Міністр оборони Шойгу хоче налякати всіх. Не лише радянських і навіть не тільки дітей.

Також у випуску: Пенсійну реформу в Росії можна пережити на спортивних майданчиках. Футбольних фанатів "Ростсільмашу" категорично відмовилися безкоштовно пускати на стадіон.