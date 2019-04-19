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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ

      Вести Кремля 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 апреля – сложно было разгадать причину запрета украинских бюстгалтеров в РФ. Здесь или русских баб не хотят развращать, ибо им еще коней на скаку останавливать, или опять же вопрос безопасности. Рэп на России – это опасность. Есть подозрения, что единороска-пенсионерка Гильда Ботт дебаты со своими конкурентами теперь превратит в рэп-батлы.

      Также в выпуске:

      АЗ модернизировал буханку.

      Российские пенсионеры забирают с полок просроченные товары.

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      Теги: Санкции России против Украины Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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