Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 апреля – сложно было разгадать причину запрета украинских бюстгалтеров в РФ. Здесь или русских баб не хотят развращать, ибо им еще коней на скаку останавливать, или опять же вопрос безопасности. Рэп на России – это опасность. Есть подозрения, что единороска-пенсионерка Гильда Ботт дебаты со своими конкурентами теперь превратит в рэп-батлы.

Также в выпуске: АЗ модернизировал буханку. Российские пенсионеры забирают с полок просроченные товары.

Источник: 24 канал