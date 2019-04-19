Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 апреля – сложно было разгадать причину запрета украинских бюстгалтеров в РФ. Здесь или русских баб не хотят развращать, ибо им еще коней на скаку останавливать, или опять же вопрос безопасности. Рэп на России – это опасность. Есть подозрения, что единороска-пенсионерка Гильда Ботт дебаты со своими конкурентами теперь превратит в рэп-батлы.
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Источник: 24 канал
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