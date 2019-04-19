Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 квітня – складно було розгадати причину заборони українських бюстгалтерів у РФ. Тут або руских баб не хочуть розбещувати, бо їм ще коней на скаку зупиняти, або знову ж таки питання безпеки. Реп на Росії – це небезпека. Є підозри, що єдинороска-пенсіонерка Гільда Ботт дебати зі своїми конкурентами тепер перетворить на реп-батли.

Також у випуску: АЗ медернізував буханку. Російські пенсіонери забирають з полиць прострочені товари.

Джерело: 24 канал