Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 квітня – складно було розгадати причину заборони українських бюстгалтерів у РФ. Тут або руских баб не хочуть розбещувати, бо їм ще коней на скаку зупиняти, або знову ж таки питання безпеки. Реп на Росії – це небезпека. Є підозри, що єдинороска-пенсіонерка Гільда Ботт дебати зі своїми конкурентами тепер перетворить на реп-батли.
Також у випуску:
АЗ медернізував буханку.
Російські пенсіонери забирають з полиць прострочені товари.
Джерело: 24 канал
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