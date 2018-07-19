Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19.07 – каждый журналист мечтает получить Пулитцеровскую премию, в РФ же и здесь решили пойти по пути импортозамещения, Путин верным акулам пера бросил кость. Столетие назад один очень предприимчивый попик одним махом перевернул мировую историю.
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Романтические отношения Путина.
Рамзан нормально так накатал амфбрахием.
Источник: 24 канал
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