Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.07 – кожен журналіст мріє отримати Пулітцерівську премію, в РФ же і тут вирішили піти шляхом імпортозаміщення, Путін вірним акулам пера кинув кістку. Сторіччя тому один дуже підприємливий попик одним махом перевернув світову історію. Якщо б зараз на місці Миколи II був Путін, а на місці Патріарха Тихона Кірілл, нічого б доброго дяді Вові не світило.
Також у випуску:
Романтичні стосунки Путіна.
Рамзан нормально так накатав амфібрахієм.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі