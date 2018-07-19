Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.07 – кожен журналіст мріє отримати Пулітцерівську премію, в РФ же і тут вирішили піти шляхом імпортозаміщення, Путін вірним акулам пера кинув кістку. Сторіччя тому один дуже підприємливий попик одним махом перевернув світову історію. Якщо б зараз на місці Миколи II був Путін, а на місці Патріарха Тихона Кірілл, нічого б доброго дяді Вові не світило.

Також у випуску: Романтичні стосунки Путіна. Рамзан нормально так накатав амфібрахієм.