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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали

Вєсті Кремля 99 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.07 – кожен журналіст мріє отримати Пулітцерівську премію, в РФ же і тут вирішили піти шляхом імпортозаміщення, Путін вірним акулам пера кинув кістку. Сторіччя тому один дуже підприємливий попик одним махом перевернув світову історію. Якщо б зараз на місці Миколи II був Путін, а на місці Патріарха Тихона Кірілл, нічого б доброго дяді Вові не світило.

Також у випуску:

Романтичні стосунки Путіна.

Рамзан нормально так накатав амфібрахієм.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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