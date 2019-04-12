Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 апреля – в день космонавтики Дмитрий Рогозин предложил отправлять во Вселенную выдающихся россиян. Кадыров через провинциальный суд списал чеченцам девять миллиардов долларов долгов за газ. Из-за этого в российских регионах стали требовать у "Газпрома" списания долгов.

Также в выпуске: Новости от российского инженера.

Источник: 24 канал