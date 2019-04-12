Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 апреля – в день космонавтики Дмитрий Рогозин предложил отправлять во Вселенную выдающихся россиян. Кадыров через провинциальный суд списал чеченцам девять миллиардов долларов долгов за газ. Из-за этого в российских регионах стали требовать у "Газпрома" списания долгов.
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Новости от российского инженера.
Источник: 24 канал
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