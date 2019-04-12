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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха

      Вести Кремля 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 апреля – в день космонавтики Дмитрий Рогозин предложил отправлять во Вселенную выдающихся россиян. Кадыров через провинциальный суд списал чеченцам девять миллиардов долларов долгов за газ. Из-за этого в российских регионах стали требовать у "Газпрома" списания долгов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Рамзан Кадыров Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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