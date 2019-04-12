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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха

      Вєсті Кремля 159 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 квітня – у день космонавтики Дмитро Рогозін запропонував відправляти до Всесвіту видатних росіян. Кадиров через провінційний суд списав чеченцям дев'ять мільярдів доларів боргів за газ. Через це в російських регіонах почали вимагати в "Газпрому" списання боргів.

      Також у випуску:

      Новини від російського інженера.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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