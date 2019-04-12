Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 квітня – у день космонавтики Дмитро Рогозін запропонував відправляти до Всесвіту видатних росіян. Кадиров через провінційний суд списав чеченцям дев'ять мільярдів доларів боргів за газ. Через це в російських регіонах почали вимагати в "Газпрому" списання боргів.

Також у випуску: Новини від російського інженера.

Джерело: 24 канал