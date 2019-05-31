Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 31 мая – президент Туркменистана заехал за премьером России Медведевым и еще и собственноручно повез его покататься. А потом подарил ему и Путину алабая, чтобы те сожрали обоих кремлевских карликов. Россияне придумали быстрый способ долететь до Луны – с батутами. Скоро на канате на Марс залезут и на кольца Сатурна на гимнастических кольцах доберутся.

Также в выпуске: Шаг к чебурнету – Роскомнадзор может закрыть Википедию.

Источник: 24 канал