Вєсті Кремля: Покатушкі та злий алабай для Медведєва. Навіщо космонавтам РФ батут

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 травня – президент Туркменістану заїхав за прем'єром Росії Медведєвим та ще й власноруч повіз його покататися. А згодом подарував йому та Путіну алабая, щоб ті зжерли обох кремлівських карликів. Росіяни вигадали швидкий спосіб долетіти до Місяця – з батутами. Скоро на канаті на Марс залізуть і на кільця Сатурна на гімнастичних кільцях доберуться.

Також у випуску: Крок до чєбурнету – Роскомнадзор може закрити Вікіпедію.

Джерело: 24 канал