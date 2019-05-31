Вєсті Кремля: Покатушкі та злий алабай для Медведєва. Навіщо космонавтам РФ батут
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 травня – президент Туркменістану заїхав за прем'єром Росії Медведєвим та ще й власноруч повіз його покататися. А згодом подарував йому та Путіну алабая, щоб ті зжерли обох кремлівських карликів. Росіяни вигадали швидкий спосіб долетіти до Місяця – з батутами. Скоро на канаті на Марс залізуть і на кільця Сатурна на гімнастичних кільцях доберуться.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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