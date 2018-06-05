Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.06 – стоять крымскому мосту остались считанные дни, и разрушит его не цунами, не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. До Чемпионата мира по футболу остались считанные дни, организаторы начинают волноваться, однако безопасность на улицах не вызывает никаких беспокойств.
Также в выпуске:
Путин и "большое" интервью на одном из австрийских телеканалов.
Россия решила "хайпануть" на "Гамбиномании".
Источник: 24 канал
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