Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.06 – стоять крымскому мосту остались считанные дни, и разрушит его не цунами, не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. До Чемпионата мира по футболу остались считанные дни, организаторы начинают волноваться, однако безопасность на улицах не вызывает никаких беспокойств.

Также в выпуске: Путин и "большое" интервью на одном из австрийских телеканалов. Россия решила "хайпануть" на "Гамбиномании".