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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями

Вести Кремля 53 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.06 – стоять крымскому мосту остались считанные дни, и разрушит его не цунами, не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. До Чемпионата мира по футболу остались считанные дни, организаторы начинают волноваться, однако безопасность на улицах не вызывает никаких беспокойств.

Также в выпуске:

Путин и "большое" интервью на одном из австрийских телеканалов.

Россия решила "хайпануть" на "Гамбиномании".

Теги: Вести Кремля
Источник: 24 канал
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