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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками

Вєсті Кремля 73 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 05.06 – стояти кримському мосту залишилися лічені дні і зруйнує його не цунамі, не землетрус, а одна цілеспрямована жіночка, якій спаплюжили найсвятіше – історичну пам'ять. До Чемпіонату світу з футболу залишилися лічені дні, організатори починають хвилюватись, однак, безпека на вулицях не викликає жодних занепокоєнь.

Також у випуску:

Путін і "велике" інтерв'ю на одному із австрійських телеканалів.

Росія вирішила "хайпанути" на "Ґамбіноманії".

Теги: Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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