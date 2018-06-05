Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 05.06 – стояти кримському мосту залишилися лічені дні і зруйнує його не цунамі, не землетрус, а одна цілеспрямована жіночка, якій спаплюжили найсвятіше – історичну пам'ять. До Чемпіонату світу з футболу залишилися лічені дні, організатори починають хвилюватись, однак, безпека на вулицях не викликає жодних занепокоєнь.
Також у випуску:
Путін і "велике" інтерв'ю на одному із австрійських телеканалів.
Росія вирішила "хайпанути" на "Ґамбіноманії".
Джерело: 24 канал
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