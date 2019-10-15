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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина

      Вести Кремля 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 октября – турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в Турции российскую делегацию, в которой была Наталья Поклонская. Путин посетил Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с тамошним королем рынок нефти. В подарок он привез охотничьего сокола.

      Также в выпуске:

      Оппозиционер без крыши.

      Шпион спалился.

      blog_ava
      Пусть бежит подает декларацию, - Гетманцев о вилле жены Авакова в Италии
      15 октября
      1605
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Реджеп Эрдоган Вести Кремля
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