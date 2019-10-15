Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 октября – турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в Турции российскую делегацию, в которой была Наталья Поклонская. Путин посетил Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с тамошним королем рынок нефти. В подарок он привез охотничьего сокола.
Также в выпуске:
Оппозиционер без крыши.
Шпион спалился.
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