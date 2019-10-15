Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 жовтня – турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у Туреччині російську делегацію, в якій була Наталя Поклонська. Путін відвідав Саудівську Аравію, аби обговорити з тамтешнім королем ринок нафти. В подарунок він привіз мисливського сокола.

Також у випуску: Опозиціонер без даху. Шпигун спалився. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 15 жовтня 2019: