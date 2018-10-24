Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 24.10 – власти РФ повысили минимальный размер оплаты труда, аж на 117 рублей, с такими улучшениями россиянам только и остается – мечтать, что на пенсии будет лучше. Несколько дней назад Канада официально повеселела, ведь там легализовали марихуану. Примером "кленовых" заразилась Россия, там также решили немного либерализовать наркооборот в стране.
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Источник: 24 канал
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