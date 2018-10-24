Вєсті Кремля. "Покращення" у РФ. Наркотичний університет
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 24.10 – влада РФ підвищили мінімальний розмір оплати праці, аж на 117 рублів, з такими покращеннями росіянам тільки й залишається – мріяти, що на пенсії буде краще. Декілька днів тому Канада офіційно повеселішала, адже там легалізували марихуану. Прикладом "кленових" заразилась Росія, там також вирішили трішки лібералізувати наркообіг в країні.
Також у випуску:
"Обізнаність" Путіна у геральдиці.
Джерело: 24 канал
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