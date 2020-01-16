Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 января – В России спецназовцы пришли в детский дом и поздравили детей с Новым годом. Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сократить и внести изменения в гимн РФ.
Также в выпуске:
Кукольный театр РПЦ.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео15 января , 23:44
-
Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада15 января , 22:22
-
Папа сделал невероятную фотосессию для сына, который летает на фотографиях: захватывающие фото15 января , 21:04
Комментарии