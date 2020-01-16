Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России

В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 января – В России спецназовцы пришли в детский дом и поздравили детей с Новым годом. Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сократить и внести изменения в гимн РФ.

Также в выпуске: Кукольный театр РПЦ.