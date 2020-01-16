Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 січня – В Росії спецназівці з’явилися в дитячий будинок й привітали дітей з Новим роком. Одіозний російський депутат, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пропонує скоротити та внести зміни до гімну РФ.
Також у випуску:
Ляльковий театр РПЦ.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 січня 2020:
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