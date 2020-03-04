Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
В выпуске программы "Вести Кремля" за 4 марта – олигарх Роман Абрамович погасил задолженность писателя Федора Достоевского в немецком казино в Висбадене. Представитель РПЦ заявил, что социальные сети это пространство, которое пожирает время. Поэтому пост дает мощную внешнюю поддержку, чтобы побороться с этим пожирателем времени.
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Метод борьбы с коронавирусом в России.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 3 марта 2020:
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