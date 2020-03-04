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      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 березня – олігарх Роман Абрамович погасив заборгованість письменника Федора Достоєвського у німецькому казино у Вісбадені. Представник РПЦ заявив, що соціальні мережі це простір, який пожирає час. Тому піст дає потужну зовнішню підтримку, щоби поборотися з цим пожирачем часу.

      Також у випуску:

      Метод боротьби з коронавірусом в Росії.

      Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: РПЦ Новини Росії Вєсті Кремля
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