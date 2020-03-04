Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 березня – олігарх Роман Абрамович погасив заборгованість письменника Федора Достоєвського у німецькому казино у Вісбадені. Представник РПЦ заявив, що соціальні мережі це простір, який пожирає час. Тому піст дає потужну зовнішню підтримку, щоби поборотися з цим пожирачем часу.

Також у випуску: Метод боротьби з коронавірусом в Росії.