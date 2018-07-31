Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 31.07 – очередное противостояние Кадырова с псевдо-министром культуры Владимиром Мединским, тот хочет вытрясти копейку у чеченского бородача за фильмы, которые тот обещал. Из далекого прошлого Путина известно, что он чемоданы за Анатолием Собчаком носил и зарабатывал в кинематографе, а теперь начал и в рекламе.
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Источник: 24 канал
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