Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 31.07 – очередное противостояние Кадырова с псевдо-министром культуры Владимиром Мединским, тот хочет вытрясти копейку у чеченского бородача за фильмы, которые тот обещал. Из далекого прошлого Путина известно, что он чемоданы за Анатолием Собчаком носил и зарабатывал в кинематографе, а теперь начал и в рекламе.

Также в выпуске: Кокаиновый скандал в России. Фабрика Русской православной церкви.