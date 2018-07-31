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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна

Вєсті Кремля 240 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.07 – чергове протистояння у Кадирова з псевдо-міністром культури Володимиром Мединським, бо той хоче витрясти копійку в чеченського бороданя за фільми, які той обіцяв. З далекого минулого Путіна відомо, що він чемодани за Анатолієм Собчаком носив і заробляв у кінематографі, а тепер почав і у рекламі.

Також у випуску: 

Кокаїновий скандал у Росії.

Фабрика Російської православної церкви.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров
Джерело: 24 канал
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