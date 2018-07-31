Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.07 – чергове протистояння у Кадирова з псевдо-міністром культури Володимиром Мединським, бо той хоче витрясти копійку в чеченського бороданя за фільми, які той обіцяв. З далекого минулого Путіна відомо, що він чемодани за Анатолієм Собчаком носив і заробляв у кінематографі, а тепер почав і у рекламі.

Також у випуску: Кокаїновий скандал у Росії. Фабрика Російської православної церкви.