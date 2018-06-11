Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11.06 – российский премьер Медведев предложил маркировать древесину, обувь и авиадетали. Новая инициатива – маркировать различных животных, в том числе кошек и рыбок. Чемпионат мира по футболу в России – один из самых скандальных в истории. Но бесспорно, колорит "мундиаля" запомнит многие, а сборная Португалии почувствовала это на себе.

Также в выпуске: Скульптура китайских мастеров.



Повар китайского императора Си Дзиньпинь.