Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11.06 – российский премьер Медведев предложил маркировать древесину, обувь и авиадетали. Новая инициатива – маркировать различных животных, в том числе кошек и рыбок. Чемпионат мира по футболу в России – один из самых скандальных в истории. Но бесспорно, колорит "мундиаля" запомнит многие, а сборная Португалии почувствовала это на себе.
Также в выпуске:
Скульптура китайских мастеров.
Повар китайского императора Си Дзиньпинь.
Источник: 24 канал
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