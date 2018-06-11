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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок

Вєсті Кремля 37 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.06 – російський прем'єр Мєдвєдєв запропонував маркувати деревину, взуття та авіадеталі. Нова ініціатива – маркувати різноманітних тварин, в тому числі котів і рибок. Чемпіонат світу з футболу в Росії – один з найбільш скандальних в історії. Але безперечно, колорит "мундіалю" запам'ятає багато хто, а збірна Португалії відчула це на собі.

Також у випуску:

Скульптура китайських майстрів.

Кухар китайського імператора Сі Дзіньпінь.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Чемпіонат світу з футболу - 2018 Китай
Джерело: 24 канал
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