Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.06 – російський прем'єр Мєдвєдєв запропонував маркувати деревину, взуття та авіадеталі. Нова ініціатива – маркувати різноманітних тварин, в тому числі котів і рибок. Чемпіонат світу з футболу в Росії – один з найбільш скандальних в історії. Але безперечно, колорит "мундіалю" запам'ятає багато хто, а збірна Португалії відчула це на собі.

Також у випуску: Скульптура китайських майстрів. Кухар китайського імператора Сі Дзіньпінь.