Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
В выпуске программы "Вести Кремля" за 14.05 – ежегодно, начиная с мая, огромные регионы России охватывают лесные пожары. В этом году на помощь придут Казаки. Врагом №1 российской "победы" стал другой российский юноша – мальчик Данила из Красноярска.
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Источник: 24 Канал
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