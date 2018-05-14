Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.05 – щороку, починаючи з травня, величезні регіони Росії охоплюють лісові пожежі. Цього року на допомогу прийдуть Казакі. Ворогом №1 російської "побєди" став інший російський юнак – хлопчик Даніла з Красноярська.
Також у випуску:
Знайшлася пенсіонерка, яка спровокувала Медведєва.
"Росгвардія", яка змусила.
Джерело: 24 Канал
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