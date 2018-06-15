Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15.06 – если футболистам пришлось приехать на чемпионат из-за профнеобходимости, то есть люди, которые от греха подальше вообще не поехали на Мундиаль. И это – политики цивилизованных стран. В начале недели мужчина с "терминальной стадией Джигурды" стремительно ворвался в гонку за кресло мэра Москвы.

Также в выпуске: Штраф за футбол. Говорят, что Трамп назвал Крым российским.