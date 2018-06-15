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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!

Вести Кремля 103 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15.06 – если футболистам пришлось приехать на чемпионат из-за профнеобходимости, то есть люди, которые от греха подальше вообще не поехали на Мундиаль. И это – политики цивилизованных стран. В начале недели мужчина с "терминальной стадией Джигурды" стремительно ворвался в гонку за кресло мэра Москвы.

Также в выпуске:

Штраф за футбол.

Говорят, что Трамп назвал Крым российским.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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