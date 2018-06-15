Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.06 – якщо футболістам довелось приїхати на чемпіонат через профнеобхідність, то є люди, які від гріха подалі взагалі не поїхали на Мундіаль. І це – політики цивілізованих країн. На початку тижня чоловік з "термінальною стадією Джигурди" стрімко увірвався в перегони за крісло мера Москви.
Також у випуску:
Штраф за футбол.
Кажуть, що Трамп назвав Крим російським.
Джерело: 24 Канал
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