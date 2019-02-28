Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 февраля – фильм "Брат" стал настоящим гимном 90-х, и вот вскоре россияне будут снимать продолжение. Но самое провальное то, что режиссером станет сумасшедший розовый колобок. Существует очень много рецептов бутербродов, но в РФ как всегда выделились, создав свой армейский бутерброд. Для приготовления нужно минимум два "БТРа" и хотя бы один легковик.

Также в выпуске: Кадровые сокращения в РФ.