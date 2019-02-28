Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 лютого – фільм "Брат" став справжнім гімном 90-х, і от незабаром росіяни зніматимуть продовження. Але найпровальніше те, що режисером стане божевільний рожевий колобок. Існує дуже багато рецептів канапок, але в РФ як завжди виділилися, створивши свій армійський бутерброд. Для його приготування потрібно щонайменше два "БТРа" та хоча б один легковик.

Також у випуску: Кадрові скорочення в РФ.