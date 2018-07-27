Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27.07 – 2 года назад Папа Франциск объявил Мать Терезу святой. Эту сестру милосердия знали в мире благодаря заботе о бедняках. А вот о российских бедняках должна заботиться православная святая Наталия. Политики любят покупать электорат продуктами. Но уже совсем скоро в мировой истории может быть прецедент, когда политик выиграет выборы в чужой стране.
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Медаль национального героя и новая Жанна д'Арк россиян.
Валентина Матвиенко в будущем станет президентом ФИФА.
Источник: 24 канал
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