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Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян

Вєсті Кремля 36 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.07 – 2 роки тому Папа Франциск проголосив Мати Терезу святою. Цю сестру милосердя знали у світі завдяки турботі про бідняків. А от про російських бідняків повинна дбати православна свята Наталія. Політики люблять купувати електорат продуктами. Але вже зовсім скоро у світовій історії може бути прецедент, коли політик виграє вибори в чужій країні.

Також у випуску:

Медаль національного героя і нова Жанна Д'арк росіян.

Валентина Матвієнко у майбутньому стане президентом ФІФА.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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