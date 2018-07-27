Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.07 – 2 роки тому Папа Франциск проголосив Мати Терезу святою. Цю сестру милосердя знали у світі завдяки турботі про бідняків. А от про російських бідняків повинна дбати православна свята Наталія. Політики люблять купувати електорат продуктами. Але вже зовсім скоро у світовій історії може бути прецедент, коли політик виграє вибори в чужій країні.

Також у випуску: Медаль національного героя і нова Жанна Д'арк росіян. Валентина Матвієнко у майбутньому стане президентом ФІФА.