Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 17 января – о деятельности Роскосмоса в последнее время говорят как о покойнике – или хорошо, или ничего. А так как хорошего сказать ничего не могут, то в основном молчат. Россияне начали недоедать мяса, потому что их сеть "Бургер Кинга" подняла цены, а размер котлеты уменьшила.

Также в выпуске: Сказки и антигерои – главные проблемы россиян. "Яйца от губернатора", которые творят чудеса.