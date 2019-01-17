Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 17 января – о деятельности Роскосмоса в последнее время говорят как о покойнике – или хорошо, или ничего. А так как хорошего сказать ничего не могут, то в основном молчат. Россияне начали недоедать мяса, потому что их сеть "Бургер Кинга" подняла цены, а размер котлеты уменьшила.
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Источник: 24 канал
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