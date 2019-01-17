Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 17 січня – про діяльність "Роскосмосу" останнім часом говорять як про покійника – або добре, або нічого. А так як доброго сказати нічого не можуть, то переважно мовчать. Росіяни почали недоїдати м'яса, бо їхня мережа "Бургер Кінга" ціни підняла, а розмір котлети зменшила.
Також у випуску:
Казки та антигерої – головні проблеми росіян.
"Яйця від губернатора", які творять дива.
Джерело: 24 канал
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