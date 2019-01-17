22:26
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, сьогодні
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет

      Вєсті Кремля 156 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 17 січня – про діяльність "Роскосмосу" останнім часом говорять як про покійника – або добре, або нічого. А так як доброго сказати нічого не можуть, то переважно мовчать. Росіяни почали недоїдати м'яса, бо їхня мережа "Бургер Кінга" ціни підняла, а розмір котлети зменшила.

      Також у випуску: 

      Казки та антигерої – головні проблеми росіян.

      "Яйця від губернатора", які творять дива. 

      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 січня: "антибандерівський" закон змінять та правила переходу релігійних громад
      сьогодні , 22:24 Головні новини 17 січня: "антибандерівський" закон змінять та правила переходу релігійних громад
      2
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      сьогодні , 21:11 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 1403
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1234
      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      сьогодні , 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      2114
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      сьогодні , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 452
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
       11 грудня 2018 , 23:20
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Слівкі. Третій ГРУшник. Епічне звільнення Навального
       29 вересня 2018 , 18:41
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук