Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 17 січня – про діяльність "Роскосмосу" останнім часом говорять як про покійника – або добре, або нічого. А так як доброго сказати нічого не можуть, то переважно мовчать. Росіяни почали недоїдати м'яса, бо їхня мережа "Бургер Кінга" ціни підняла, а розмір котлети зменшила.

Також у випуску: Казки та антигерої – головні проблеми росіян. "Яйця від губернатора", які творять дива.