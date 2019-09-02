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      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша

      228 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 сентября – Рамзан Кадыров очень обеспокоен тем, что царь Путин не приезжает в Чечню. Поэтому чеченский лидер придумал способ, который поможет заманить Пиню в гости. 80 лет назад, 1 сентября, началась II мировая война. Делегации из многих стран приехали в Польшу, но РФ не пригласили. Более того, Россия утверждает, что Польша виновата в начале войны.

      Также в выпуске:

      Лукашеновский брак.

      Скорая "помощь".

      Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 2 сентября 2019:

       

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Рамзан Кадыров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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