Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 сентября – Рамзан Кадыров очень обеспокоен тем, что царь Путин не приезжает в Чечню. Поэтому чеченский лидер придумал способ, который поможет заманить Пиню в гости. 80 лет назад, 1 сентября, началась II мировая война. Делегации из многих стран приехали в Польшу, но РФ не пригласили. Более того, Россия утверждает, что Польша виновата в начале войны.
Также в выпуске:
Лукашеновский брак.
Скорая "помощь".
Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 2 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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