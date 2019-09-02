Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 вересня – Рамзан Кадиров дуже переймається тим, що цар Путін не приїжджає до Чечні. Тому чеченський лідер вигадав спосіб, який допоможе заманити Пиню у гості. 80 років тому, 1 вересня, почалася Друга світова війна. Делегації з багатьох країн з'їхалися у Польщу, однак РФ не запросили. Ба більше, Росія стверджує, що це Польща винна у початку війни.
Також у випуску:
Лукашенівський шлюб.
Швидка "допомога".
сьогодні
Джерело: 24 канал
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