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      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща

      Вєсті Кремля 184 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 вересня – Рамзан Кадиров дуже переймається тим, що цар Путін не приїжджає до Чечні. Тому чеченський лідер вигадав спосіб, який допоможе заманити Пиню у гості. 80 років тому, 1 вересня, почалася Друга світова війна. Делегації з багатьох країн з'їхалися у Польщу, однак РФ не запросили. Ба більше, Росія стверджує, що це Польща винна у початку війни.

      Також у випуску:

      Лукашенівський шлюб.

      Швидка "допомога".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Рамзан Кадиров Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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