Вести Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец

Все для народа.

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 ноября – российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Президент России Владимир Путин предложил заменить Википедию ее российской энциклопедией.

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