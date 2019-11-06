Вести Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 ноября – российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Президент России Владимир Путин предложил заменить Википедию ее российской энциклопедией.
Также в выпуске:
Буряты заканчиваются.
Все для народа.
Дипломатические приемы россиян.
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