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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Вести Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец

      Вести Кремля 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 ноября – российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Президент России Владимир Путин предложил заменить Википедию ее российской энциклопедией.

      Также в выпуске:

      Буряты заканчиваются.

      Все для народа.

      Дипломатические приемы россиян.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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