Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 листопада – російська Держдума прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає повернення системи витверезників. Президент Росії Володимир Путін запропонував замінити Вікіпедію її російською енциклопедією.
Також у випуску:
Буряти закінчуються.
Все для народу.
Дипломатичні прийоми росіян.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 6 листопада 2019:
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