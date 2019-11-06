23:25
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець

      186 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 листопада – російська Держдума прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає повернення системи витверезників. Президент Росії Володимир Путін запропонував замінити Вікіпедію її російською енциклопедією.

      Також у випуску:

      Буряти закінчуються.

      Все для народу.

      Дипломатичні прийоми росіян.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 6 листопада 2019:

       

      blog_ava
      Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео
      сьогодні
      9044
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 листопада: бійка Ляшка з Герусом і візит Зеленського у Харків
      сьогодні , 22:35 Головні новини 6 листопада: бійка Ляшка з Герусом і візит Зеленського у Харків
      Северин Трач 792
      Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      сьогодні , 22:30 Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      Іван Яковина 234
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      989
      Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      сьогодні , 22:00 Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      Блог Соцмережі 697
      Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 862
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук