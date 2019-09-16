Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 сентября – в России снесли церковь, в которой обвенчались гомосексуалисты. После свадьбы Собчак и правления Путина придется сжечь всю Москву и Санкт-Петербург. После многочисленных авиакатастроф с участием российских Superjet, в Кремле решили что-то изменить. Но эти изменения касаются только названия.
Также в выпуске:
Цемент от Бердымухамедова.
Смотрите видео полного выпуска программы "Вести Кремля" за 16 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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