Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 сентября – в России снесли церковь, в которой обвенчались гомосексуалисты. После свадьбы Собчак и правления Путина придется сжечь всю Москву и Санкт-Петербург. После многочисленных авиакатастроф с участием российских Superjet, в Кремле решили что-то изменить. Но эти изменения касаются только названия.

Также в выпуске: Цемент от Бердымухамедова. Смотрите видео полного выпуска программы "Вести Кремля" за 16 сентября 2019: