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      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 вересня – у Росії знесли церкву, в якій повінчалися гомосексуалісти. Після весілля Собчак та правління Путіна доведеться спалити всю Москву та Санкт-Петербург. Після численних авіакатастроф за участю російських Superjet, у Кремлі вирішили щось змінити. Але ці зміни стосуються лише назви.

      Також у випуску:

      Цемент від Бердимухамедова.

      Дивіться відео повного випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Ксенія Собчак
      Джерело: 24 канал
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