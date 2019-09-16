Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 вересня – у Росії знесли церкву, в якій повінчалися гомосексуалісти. Після весілля Собчак та правління Путіна доведеться спалити всю Москву та Санкт-Петербург. Після численних авіакатастроф за участю російських Superjet, у Кремлі вирішили щось змінити. Але ці зміни стосуються лише назви.
Також у випуску:
Цемент від Бердимухамедова.
Дивіться відео повного випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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