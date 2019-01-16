Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16 января – журнал Science составил список главных провалов в медицине 2018 года. Куда почему-то не попало изобретение пензенских медиков. Вероятно, решение революционное, не для мировой медицины, а собственно для Пензы. Отделения "Почты России" превращаются в пабы, ведь там начали продавать алкоголь.

Также в выпуске: Российские фейкотворцы. Нововведение для россиян.