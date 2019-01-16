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      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"

      Вести Кремля 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16 января – журнал Science составил список главных провалов в медицине 2018 года. Куда почему-то не попало изобретение пензенских медиков. Вероятно, решение революционное, не для мировой медицины, а собственно для Пензы. Отделения "Почты России" превращаются в пабы, ведь там начали продавать алкоголь.

      Также в выпуске:

      Российские фейкотворцы.

      Нововведение для россиян.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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