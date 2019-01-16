Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 16 січня – журнал Science склав список головних провалів у медицині 2018 року. Куди чомусь не потрапив винахід пензенських медиків. Ймовірно, рішення революційне, не для світової медицини, а власне для Пензі. Відділення "Пошти Росії" перетворюються на паби, адже там почали продавати алкоголь.
Також у випуску:
Російські фейкотворці.
Нововведення для росіян.
Джерело: 24 канал
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