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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России

      Вести Кремля 230 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 мая – в Москве в этом году планы по проведению 9 мая сломались – воздушную часть парада отменили. В Новосибирске установили бюст Иосифа Сталина и не простой, а изготовленный из полимерной глины и заполненный монтажной пеной.

      Также в выпуске:

      Экономические мечты Дмитрия Медведева.

      Одна из самых больших бед россиян решена.

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      Теги: Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
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