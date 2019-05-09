Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 мая – в Москве в этом году планы по проведению 9 мая сломались – воздушную часть парада отменили. В Новосибирске установили бюст Иосифа Сталина и не простой, а изготовленный из полимерной глины и заполненный монтажной пеной.
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Источник: 24 канал
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