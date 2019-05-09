Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 мая – в Москве в этом году планы по проведению 9 мая сломались – воздушную часть парада отменили. В Новосибирске установили бюст Иосифа Сталина и не простой, а изготовленный из полимерной глины и заполненный монтажной пеной.

Также в выпуске: Экономические мечты Дмитрия Медведева. Одна из самых больших бед россиян решена.

Источник: 24 канал