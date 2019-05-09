Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 травня – у Москві цього року плани щодо проведення 9 травня зламалися – повітряну частину параду відмінили. У Новосибірську встановили бюст Йосипа Сталіна і не простий, а виготовлений з полімерної глини та заповнений монтажною піною.

Також у випуску: Економічні мрії Дмитра Медвєдєва. Одну з найбільших бід росіян вирішено.

Джерело: 24 канал