Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 травня – у Москві цього року плани щодо проведення 9 травня зламалися – повітряну частину параду відмінили. У Новосибірську встановили бюст Йосипа Сталіна і не простий, а виготовлений з полімерної глини та заповнений монтажною піною.
Також у випуску:
Економічні мрії Дмитра Медвєдєва.
Одну з найбільших бід росіян вирішено.
Джерело: 24 канал
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