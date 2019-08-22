Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 августа – в день российского флага "знаменитого" робота Федора отправили в космос с трехцветным в руке. Путин занялся вопросом безработицы в России, поэтому один из сайтов открыл вакансии на должности ОМОНовцев.

Также в выпуске: Нововведение от РПЦ. Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 августа 2019: