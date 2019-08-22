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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов

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      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 августа – в день российского флага "знаменитого" робота Федора отправили в космос с трехцветным в руке. Путин занялся вопросом безработицы в России, поэтому один из сайтов открыл вакансии на должности ОМОНовцев.

      Также в выпуске:

      Нововведение от РПЦ.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 августа 2019:

      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 августа: сухо, солнечно, жарко – но не на Западе
      сегодня
      209
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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