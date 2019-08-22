Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 серпня – у день російського прапора "славнозвісного" робота Фьодора відправили у космос з триколірним у руці. Путін зайнявся питання безробіття у Росії, а тому один із сайтів відкрив вакансії на посади ОМОНівців.

Також у випуску: Нововедення від РПЦ.

Джерело: 24 канал