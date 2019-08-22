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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів

      Вєсті Кремля 114 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 серпня – у день російського прапора "славнозвісного" робота Фьодора відправили у космос з триколірним у руці. Путін зайнявся питання безробіття у Росії, а тому один із сайтів відкрив вакансії на посади ОМОНівців.

      Також у випуску:

      Нововедення від РПЦ.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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