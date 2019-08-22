Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 серпня – у день російського прапора "славнозвісного" робота Фьодора відправили у космос з триколірним у руці. Путін зайнявся питання безробіття у Росії, а тому один із сайтів відкрив вакансії на посади ОМОНівців.
Також у випуску:
Нововедення від РПЦ.
Джерело: 24 канал
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